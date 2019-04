30. kolejka Bundesligi: SC Freiburg - Borussia Dortmund 0-4 (0-1)

Borussia Dortmund wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Niemiec. Podopieczni Luciena Favre'a pokonali na wyjeździe FC Freiburg 4-0 (1-0) w meczu 30. kolejki Bundesligi i do lidera Bayernu Monachium tracą tylko punkt.

30. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-04-21 15:30 | Stadion: Schwarzwald-Stadion | Widzów: 24000 | Arbiter: R. Hartmann SC Freiburg Borussia Dortmund 0 4 DO PRZERWY 0-1 J. Sancho 12' M. Reus 54' M. Goetze 79' Paco Alcácer 87'

W wyścigu o mistrzostwo Niemiec liczą się dwa zespoły - Bayern Monachium i Borussia Dortmund. W sobotę Bawarczycy męczyli się z Werderem Brema, ale ostatecznie wygrali na Allianz Arena 1-0 po golu Niklas Suele kwadrans przed końcem. BVB musiała zatem pokonać SC Freiburg, żeby nie stracić dystansu do obrońców tytułu. Trener Borussii Lucien Favre nie mógł skorzystać w tym spotkaniu z Łukasza Piszczka, który zmaga się z kontuzją pięty.



Mecz na Schwarzwald-Stadion lepiej rozpoczęli goście. W 12. minucie Borussia rozmontowała defensywę gospodarzy serią krótkich podań na małej przestrzeni. Marco Reus zagrał wzdłuż końcowej linii, a zamykający akcję Jadon Sancho z bliska wpakował piłkę do siatki. W 19. minucie ładnie z dystansu przymierzył Reus, ale uderzył w środek bramki i Alexander Schwolow odbił piłkę.



Później do głosu doszli piłkarze Freiburga. Świetną okazję na 1-1 miał Vincenzo Grifo. Pomocnik gospodarzy strzelił jednak w obrońcę BVB i wywalczył tylko rzut rożny. Kilka minut później Romana Buerkiego próbował zaskoczyć Gian-Luca Waldschmidt. Golkiper BVB stanął na wysokości zadania ratując swój zespół przed stratą gola.



Gospodarze posiadali optyczną przewagę, ale nie przełożyło się to na sytuacje pod bramką Borussii. Na przerwę w lepszych humorach schodzili podopieczni Luciena Favre'a.

0 4 SC Freiburg Borussia Dortmund Schwolow Günter Heintz Schlotterbeck Stenzel Haberer Frantz Grifo Höfler Niederlechner Waldschmidt Buerki Akanji Diallo Guerreiro Goetze Delaney Sancho Weigl Witsel Reus Wolf SKŁADY SC Freiburg Borussia Dortmund Alexander Schwolow Roman Buerki Christian Guenter Manuel Obafemi Akanji Dominique Heintz Abdou Diallo Keven Schlotterbeck 71′ 71′ Raphaël Guerreiro 86′ 86′ Pascal Stenzel 79′ 79′ 80′ 80′ Mario Goetze 59′ 59′ 87′ 87′ Janik Haberer Thomas Delaney 70′ 70′ Mike Frantz 12′ 12′ Jadon Sancho Vincenzo Grifo Julian Weigl Nicolas Höfler Axel Witsel 66′ 66′ Florian Niederlechner 54′ 54′ Marco Reus Gian-Luca Waldschmidt 56′ 56′ Marius Wolf REZERWOWI Constantin Frommann Marwin Hitz Robin Koch Marcel Schmelzer Nico Schlotterbeck 56′ 56′ Ömer Toprak Amir Abrashi Mahmoud Dahoud 70′ 70′ Jérôme Gondorf 71′ 71′ Christian Pulisic 87′ 87′ Marco Terrazzino 80′ 80′ 87′ (k.) 87′ (k.) Francisco Alcacer Garcia 66′ 66′ C. Daferner Jacob Bruun Larsen

Po zmianie stron Borussia "przycisnęła" i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 54. minucie Raphael Guerreiro posłał znakomite prostopadłe podanie do Reusa, który z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Schwolowem. To 16. gol reprezentanta Niemiec w tym sezonie Bundesligi



Gospodarze ambitnie walczyli o choćby honorowe trafienie. W 71. minucie bliski szczęścia był Waldschmidt. Napastnik Freiburga pomylił się jednak o pół metra. Miejscowi "odkryli" się i zostali za to skarceni. W 79. minucie przyjezdni wyprowadzili szybką kontrę, którą zainicjował Sancho. Strzelec pierwszego gola w tym spotkaniu zagrał do Reusa, a ten idealnie podał do Mario Goetze. Pomocnik BVB nie mógł spudłować.



Borussia przypieczętowała efektowne zwycięstwo w 87. minucie, kiedy rzut karny po zagraniu ręką Pascala Stenzela, wykorzystał Francisco Alcacer. Hiszpan chwilę wcześniej pojawił się na boisku.



W następnej serii spotkań Borussia podejmie Schalke 04 Gelsenkirchen, a Bayern zagra na wyjeździe z 1. FC Nuernberg.



SC Freiburg - Borussia Dortmund 0-4 (0-1)

Bramki: 0-1 Jadon Sancho (12), 0-2 Marco Reus (54) 0-3 Mario Goetze (79), 0-4 Francisco Alcacer (87 - rzut karny)

STATYSTYKI SC Freiburg Borussia Dortmund 0 4 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 6 7 Strzały na bramkę 3 5 Rzuty rożne 5 3 Faule 10 6 Spalone 5 1

