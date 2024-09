3:0, a później spektakularny zwrot akcji. Absurdalne sceny w Niemczech, co tam się wydarzyło?

Świadkami absolutnie kuriozalnego meczu byli kibice śledzący rywalizację Hoffenheim i Werderu Brema. Gospodarze po pierwszym kwadransie prowadzili już 3:0, ale czerwona kartka dla jednego z defensorów wywróciła spotkanie do góry nogami. Przyjezdni w spektakularny sposób odwrócili losy rywalizacji i jeszcze przed przerwą doprowadzili do wyrównania. Kluczowy cios zadali po zmianie stron i choć wydawało się to niemożliwe, wywieźli z PreZero Areny komplet punktów.