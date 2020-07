2. Bundesliga. Waldemar Sobota odszedł z FC St. Pauli

Waldemar Sobota nie jest już piłkarzem niemiecki FC St. Pauli. Polski skrzydłowy spędził w klubie ostatnich pięć lat.

Wygasający kontrakt z Waldemarem Sobotą nie został przedłużony - poinformował klub St. Pauli. To oznacza, że 33-letni zawodnik ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.



Sobota spędził na zapleczu Bundesligi cztery lata, będąc ważną postacią FC St. Pauli. Dla klubu z Hamburga rozegrał 148 spotkań, zdobył 15 bramek i zanotował 15 asyst.



Wcześniej 18-krotny reprezentant Polski był piłkarzem belgijskiego Club Brugge, do którego wyjechał po zdobyciu mistrzostwa Polski ze Śląskiem Wrocław. Niewykluczone, że drużyna Viteżslawa Laviczki będzie mocno zabiegać o powrót doświadczonego piłkarza do Wrocławia.



Urodzony w Ozimku Sobota przed transferem do Śląska reprezentował MKS Kluczbork, a także KS Krasiejów.



Sobota w ostatnim czasie sprawował nawet funkcję kapitana St. Pauli, a trener zmienił jego pozycję - ustawiając go jako środkowego pomocnika. W ostatnim sezonie St. Pauli zajęło 14. miejsce w 2. Bundeslidze.





