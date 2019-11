Hertha pod wodzą Jürgena Klinsmanna zagrała całkiem niezłe spotkanie, jednak nie udało im się pokonać wyżej notowanej Borussii Dortmund. Drużyna Łukasza Piszczka wygrała jedną bramką, choć w drugiej połowie mogła stracić prowadzenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Schalke 04 Gelsenkirchen - Union Berlin 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Hertha nie notuje ostatnio dobrej passy. Drużyna z Berlina znajduje się blisko strefy spadkowej i "Starej Damie" nie udało się nawet wygrać w derbach z Unionem. Wyniki te kontrastowały z o wiele ambitniejszymi planami włodarzy klubu i po porażce 0-4 z Augsburgiem zdecydowano się na zmianę trenera.

Reklama

Ante Covicia zastąpił były selekcjoner reprezentacji Niemiec Jürgen Klinsmann. Zadanie przed którym stanął nowy szkoleniowiec Herthy jest bardzo ciężkie. W swoim debiucie zmierzył się bowiem z Borussią Dortmund. Niemiec przed meczem stwierdził, że będzie to bardzo interesujące zadanie, ale on i jego piłkarze są zmotywowani i muszą odmienić grę zespołu.

Początek spotkania zdecydowanie nie układał się jednak po myśli nowego trenera Herthy. Goście zaatakowali od samego początku i już w 15. minucie udało im się wyjść na prowadzenie. Julian Brandt popędził środkową częścią boiska i prostopadle zagrał do Jadona Sancho. Pomocnik Borussii znalazł się przed bramkarzem rywali i precyzyjnym strzałem pokonał Thomasa Krafta.

Kibice gości ledwo co skończyli celebrować zdobytego gola, a "Borussen" zdobyli już drugą bramkę. Dwie minuty później Manuel Akanji zagrał z głębi pola do Achrafa Hakimiego. Ten pobiegł boczną flanką boiska i podał w pole karne, gdzie Thorgan Hazard z najbliższej odległości trafił do siatki.

Borussia przeważała, jednak kolejną bramkę udało się strzelić podopiecznym Klinsmanna. Dodi Lukebakio popędził wzdłuż pola karnego i oddał strzał z dystansu. Piłka po jego uderzeniu szczęśliwie odbiła się od nogi Vladimira Daridy i wpadła do bramki. Pomocnik zmienił tor lotu piłki, zupełnie zmylając przy tym Romana Bürkiego.

Końcówka pierwszej części gry układa się lepiej dla gospodarzy. Tuż przed gwizdkiem sędziego Mat Hummels sfaulował Daviego Selke i zobaczył drugą żółtą kartkę, przez co musiał opuścić boisko. Podopieczni Luciena Favre drugą połowę rozpoczęli grając w dziesięciu.

W 48. minucie spotkania gospodarze byli bardzo bliscy zdobycia wyrównującego gola. Wydawało się, że Selke dobrze urwał się obronie Borussii, jednak w momencie podania znajdował się na pozycji spalonej. Początkowo sędzia uznał gola, lecz zmienił decyzję po analizie VAR.

W kolejnych fragmentach spotkania tempo wyraźnie spadło. Hertha cierpliwie rozgrywała piłkę, próbując przełamać szczelną defensywę rywali. W 74. minucie Marko Grujić sprawdził czujność Bürkiego. Oddał obiecujący strzał z dystansu, jednak bramkarz "BVB" nie miał problemów z obroną tego uderzenia.

W końcówce spotkania obie drużyny nieco się obudziły. Piłkarze momentami bardziej skupiali się jednak na przepychankach niż grze w piłkę. W 83. minucie spotkania na boisku pojawił się Łukasz Piszczek, który zmienił Hazarda.

PA



Zdjęcie Jadon Sancho / AFP

13. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-11-30 15:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Widzów: 74667 | Arbiter: S. Jablonski Hertha Berlin Borussia Dortmund 1 2 DO PRZERWY 1-2 V. Darida 34' J. Sancho 15' T. Hazard 17'

1 2 Hertha Berlin Borussia Dortmund Kraft Boyata Mittelstädt Rekik Stark Darida Grujić Skjelbred Selke Lukébakio Wolf Buerki Akanji Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Zagadou Sancho Witsel Reus Brandt Hazard SKŁADY Hertha Berlin Borussia Dortmund Thomas Kraft Roman Buerki Anga Dedryck Boyata Manuel Obafemi Akanji Maximilian Mittelstädt Raphaël Guerreiro Karim Rekik Achraf Hakimi Mouh 68′ 68′ Niklas Stark 19′ 19′ 45′ 45′ Mats Hummels 34′ 34′ 18′ 18′ 78′ 78′ Vladimir Darida Dan-Axel Zagadou 5′ 5′ Marko Grujić 15′ 15′ 90′ 90′ Jadon Sancho Per Ciljan Skjelbred Axel Witsel Davie Selke 90′ 90′ Marco Reus 68′ 68′ Dodi Lukébakio Julian Brandt Marius Wolf 17′ 17′ 84′ 84′ Thorgan Hazard REZERWOWI Dennis Smarsch Marwin Hitz Lukas Klünter Leonardo Julián Balerdi Rossa Marvin Plattenhardt Mateu Jaume Morey Bauzà Jordan Torunarigha 84′ 84′ Łukasz Piszczek 78′ 78′ Salomon Kalou 90′ 90′ Marcel Schmelzer Arne Maier Mahmoud Dahoud 68′ 68′ Javairô Dilrosun 90′ 90′ Mario Goetze 68′ 68′ 83′ 83′ Vedad Ibiszević Tobias Raschl Pascal Köpke Nico Schulz