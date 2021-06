Według niemieckiego tabloidu klub określi termin, do kiedy można nabyć angielskiego skrzydłowego.

Jednym z głównych zainteresowanych pozyskaniem 21-letniego piłkarza jest Manchester United. "Czerwone Diabły" miały już w tamtym roku dojść do porozumienia z samym zawodnikiem, ale nie zdecydowały się wyłożyć sumy żądanej przez BVB.



W tym roku koszt pozyskania Sancha ma wynieść 93 miliony euro plus dodatkowe 23 miliony w bonusach.



Młody Anglik piłkarzem Borussii Dortmund jest od końca sierpnia 2017 roku. Z BVB wywalczył Superpuchar Niemiec i Puchar Niemiec. W zeszłym sezonie Sancho wystąpił w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając 16 goli i zaliczając 20 asyst.

