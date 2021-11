Wiosną, 44 lata temu zespół z Kolonii się rozpędzał. W sezonie 1976-1977 zajął dopiero piątą pozycję w tabeli Bundesligi, ale zdobył Puchar Niemiec. Bayern był wtedy siódmy w rozgrywkach wyprzedzając o jedną pozycję Borussię Dortmund. Trudno to sobie dzisiaj w ogóle wyobrazić!

Jesienią tamtego roku drużyna Koeln była już bezkonkurencyjna. W 2018 roku sięgnęła po dublet. To był jej trzeci i ostatni tytuł mistrzowski. Przy okazji w roku kalendarzowym 1977 ustanowiła rekord liczby goli zdobytych w rozgrywkach Bundesligi. Gracze Hennesa Weisweilera strzelili ich 101.

Bayern - Freiburg 2-1. Rekord nie do pobicia?

Po 44 latach rekord strzelecki zostanie poprawiony przez Bayern z Robertem Lewandowskim w roli głównej. W 2021 roku Bawarczycy wbili rywalom z Bundesligi 100 bramek. Setny był gol Lewandowskiego na 2-0 w meczu z Freiburgiem. Zespół Juliana Nagelsmanna wygrał 2-1 i jest liderem.

Do końca roku Bawarczykom pozostało aż sześć ligowych spotkań. W tym sezonie średnia bramek zdobywanych przez Bayern w Bundeslidze wynosi 3,64 na mecz. To znaczy, że do końca grudnia Bawarczycy mogą sięgnąć granicy 122 goli. To byłby wynik nie do pobicia?

Swój własny rekord strzelecki Bayern już poprawił. W 1972 roku ustanowiła go drużyna z Gerdem Muellerem i Franzem Beckenbauerem. W sezonie 1971-1972 Mueller zdobył 40 goli i wywalczył Złoty But. Jego wynik poprawił Lewandowski (41 bramek), co też wystarczyło Polakowi do zdobycia pierwszy raz w karierze Złotego Buta. W tym sezonie Bundesligi Lewandowski pokonał bramkarzy już 13 razy. Jego wkład w rekordy drużyny jest ogromny.

