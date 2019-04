Bayern Monachium stoi przed szansą, żeby odskoczyć w tabeli Borussii Dortmund. Czy Robert Lewandowski i spółka wykorzystają potknięcie BVB? Śledź przebieg wyjazdowego pojedynku Bawarczyków z 1. FC Nuernberg.

W sobotę w Bundeslidze doszło do sensacji. Walcząca o mistrzowski tytuł Borussia Dortmund przegrała na Signal Iduna Park z kiepsko spisującym się w tym sezonie Schalke 04 Gelsenkirchen 2-4. Porażka w derbach Zagłębia Ruhry może okazać się bardzo kosztowna dla BVB.



Wszystko zależy teraz od piłkarzy Bayernu Monachium. Jeśli zainkasują komplet punktów w starciu z 1. FC Nuernberg, to "odskoczą" Borussii na cztery punkty i będą mieli otwartą drogę do siódmego z rzędu mistrzostwa Niemiec. Do końca sezonu pozostaną bowiem do rozegrania trzy serie spotkań.

Faworytem spotkania są Bawarczycy. Gospodarze rozpaczliwie bronią się przed spadkiem.



Oczywiście na szpicy Bayernu gra Lewandowski.

Zgodnie z oczekiwaniami od pierwszych minut przewagę posiadają Bawarczycy. Gospodarze schowani za podwójną gardą czekają na okazję do kontry. W 9. minucie Kingsley Coman zagrał z lewego skrzydła w pole karne, ale Lewandowski nie trafił czysto w piłkę i goście wywalczyli tylko rzut rożny.

Bayernowi ciężko sforsować szyki obronne rywali. Lewandowski postanowił nie czekać na podania od kolegów. W 21. minucie kapitan "Biało-Czerwonych" zdecydował się na rajd, który faulem przerwał Ewerton Santos. Rzut wolny z około 30 metrów wykonał David Alaba. Reprezentant Austrii oddał bardzo dobry strzał, ale gospodarzy przed stratą gola uratowała poprzeczka.

1. FC Nuernberg - Bayern Monachium 0-0 - trwa I połowa

