Bez Roberta Lewandowskiego, który trenuje indywidualnie w Monachium, przystąpił Bayern do sparingowego meczu z 1. FC Nuernberg. Drugoligowiec niespodziewanie rozgromił mistrza Niemiec aż 5-2!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern szykuje się do obrony mistrzostwa (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Pod nieobecność Lewandowskiego na szpicy Bawarczyków został ustawiony Thomas Mueller, wspomagany Ivanem Perisziciem i Philippe Coutinho. Skromna kadra Bayernu nie porywała - poza wyjściową jedenastką w kadrze na mecz znaleźli się niemal sami juniorzy. Najbardziej znany z nich Joshua Zirkzee ma na koncie zaledwie osiem minut rozegranych w Bundeslidze.

Reklama

Niespodziewanie to drugoligowiec wyszedł na prowadzenie w 24. minucie. Widać, że piłkarze z Norymbergi oglądali mecze jesienne mecze Bayernu, bo zaskoczyli rywala w taki sposób, jak wielokrotnie drużyny z Bundesligi. Długa piłka zaskoczyła obrońców, Alaba nie nadążył za rywalem, który dograł do Michaela Freya. Ten "nawinął" jeszcze Boatenga i zdobył bramkę.

10 minut później po pięknej akcji wyrównał Alphonso Davies, pokazując, że drzemie w nim ogromny potencjał. Lewy obrońca najpierw minął trzech rywali, a potem wymienił podania z Leonem Goretzką i Thomasem Muellerem i w sytuacji sam na sam z łatwością pokonał bramkarza. Do przerwy utrzymał się remis 1-1.

Zdjęcie Alphonso Davies / Alexandra Beier / Getty Images

16 sekund i pięć wymienionych podań - tyle potrzebowało Nuernberg, by po przerwie wrócić na prowadzenie. Defensywa Bayernu została rozmontowana i piłkę z bliska wepchnął do bramki Mikael Ishak.

Faktem jest, że po przerwie na boisku w drużynie Bayernu zameldowało się wielu młodych graczy, a trener Flick wymienił niemal całą jedenastkę, ale to nie usprawiedliwia tego, z jaką łatwością drugoligowiec radził sobie z mistrzem Niemiec. W pierwszym kwadransie drugiej połowy Bayern jeszcze dwukrotnie nadział się na kontry i w 60. minucie przegrywał już 1-4!



20 minut przed końcem spotkania Bawarczycy mieli rzut karny, ale Michael Cuisance uderzył fatalnie i bramkarz bez problemu obronił jego strzał.

Zamiast bramki na 2-4, padł za to gol na 1-5. Defensywa Bayernu zaspała po raz kolejny i Robin Hack wpakował piłkę do bramki z najbliższej odległości. 21-letni Niemiec był chyba co prawda na niewielkim spalonym, ale w sparingu nie było systemu VAR i bramka została uznana.

Pięć minut przed końcem spotkania rozmiary porażki Bayernu zmniejszył jeszcze 21-letni Timothy Tillman, na co dzień grający w rezerwach klubu.



1. FC Nuernberg - Bayern Monachium 5-2 (1-1) w meczu towarzyskim

Bramki: 1-0 Frey (24.), 1-1 Davies (34.), 2-1 Ishak (46.), 3-1 Zrelak (57.), 4-1 Schleusener (60.), 5-1 Hack (76.), 5-2 Tillman (85.).



Składy wyjściowe:

1. FC Nuernberg: Dornebusch - Jaeger, Soerensen, Margreitter, Heise - Kerk, Behrens, Nuerberger, Lohkemper - Dovedan - Frey.

Bayern Monachium: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich, Tolisso - Mueller, Periszić, Coutinho.

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy