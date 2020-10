Robert Lewandowski został w Monachium, by odpocząć przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów. Pod jego nieobecność Bayern pokonał 2-1 1. FC Koeln w wyjazdowym meczu 6. kolejki Bundesligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski kontra Kucharski. Paweł Golański: Nie do końca wiemy co jest kością niezgody. INTERIA.TV

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Reklama

Po raz pierwszy od ponad pięciu lat - nie licząc pucharowego meczu z FC Dueren - Roberta Lewandowskiego zabrakło w kadrze meczowej Bayernu Monachium z innego powodu niż kontuzja lub zawieszenie za kartki.

Polaka w wyjściowym składzie zastępuje sprowadzony z PSG Eric Maxim Choupo-Moting. Ponadto, tak jak Lewandowski, w Monachium pozostał Leon Goretzka, który zmaga się z mikrourazem, ale powinien być gotowy do gry przeciwko RB Salzburg w LM.



Do wyjściowego składu wrócił za to po kontuzji Leroy Sane, a także Serge Gnabry po zamieszaniu z testem na koronawirusa. Bayern odniósł zwycięstwo, ale piłkarze Hansiego Flicka nie przemęczali się dziś, ewidentnie chcąc zwyciężyć jak najmniejszym nakładem sił.



Bayern pierwszą groźniejszą akcję przeprowadził w 12. minucie i od razu wywalczył rzut karny! Po dośrodkowaniu Sane piłkę głową zgrał Gnabry, a ta trafiła prosto w rękę obrońcy Koeln. Do piłki podszedł Thomas Mueller i pewnie wykorzystał "jedenastkę"! Bramkarz wyczuł intencje strzelca, ale uderzenie było zbyt mocne i precyzyjne.



Po zdobytej bramce Bayern nie szarżował, kontrolując przebieg spotkania. Bawarczycy nie zamierzali się przemęczać, ale i tak przed przerwą udało im się podwyższyć wynik meczu. Indywidualną akcję przeprowadził Serge Gnabry, kończąc ją płaskim strzałem tuż przy słupku. Wyglądało to, jakby przebiegał obok manekinów, a nie piłkarzy Bundesligi.



Na początku drugiej połowy dobrą okazję do zdobycia bramki zmarnował Choupo-Moting. Napastnik Bayernu dość przypadkowo znalazł się oko w oko z bramkarzem, ale jego strzał nie zaskoczył golkipera Koeln.



Osiem minut przed końcem meczu Koeln niespodziewanie zdobyło bramkę kontaktową! Po strzale Jana Thielmanna piłka odbiła się od Dominica Drexlera i wpadła do bramki! Sędzia pierwotnie pokazał spalonego, ale po analizie VAR cofnął swoją decyzję i zaliczył gola.



Bawarczykom udało się dotrzymać prowadzenie do końca spotkania. Bayern objął też prowadzenie w tabeli, mając tyle samo punktów, co Borussia Dortmund. Dwa punkty mniej ma RB Lipsk, ale swój mecz zagra dopiero wieczorem.



1. FC Koeln - Bayern Monachium 1-2 (0-2)

Bramki: 0-1 Mueller (13. - z rzutu karnego), 0-2 Gnabry (45+1.), 1-2 Drexler (83.).



Zobacz raport meczowy



6. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-10-31 15:30 | Stadion: RheinEnergieStadion | Arbiter: Frank Willenborg STATYSTYKI 1. FC Koeln Bayern Monachium 1 2 Posiadanie piłki 37,3% 62,7% Strzały 10 7 Strzały na bramkę 3 6 Rzuty rożne 5 1 Faule 12 13 Spalone 1 1

1 2 1. FC Koeln Bayern Monachium Neuer Pavard Süle Boateng Sarr Kimmich Sané Gnabry Martínez Müller Choupo-Moting Horn Wolf Bornauw Czichos Horn Duda Limnios Jakobs Özcan Skhiri Andersson SKŁADY 1. FC Koeln Bayern Monachium Timo Horn Manuel Neuer 89′ 89′ Marius Wolf 23′ 23′ Benjamin Pavard Sebastiaan Bornauw Niklas Süle Rafael Czichos Jerome Boateng 59′ 59′ Jannes-Kilian Horn Bouna Sarr Ondrej Duda Joshua Kimmich 59′ 59′ Dimitris Limnios 63′ 63′ Leroy Sané Ismail Jakobs 45′ 45′ 90′ 90′ Serge Gnabry Salih Özcan 79′ 79′ Aginaga Javi Martinez 59′ 59′ Ellyes Skhiri 13′ (k.) 13′ (k.) Thomas Mueller 79′ 79′ Sebastian Andersson 10′ 10′ 63′ 63′ Eric Maxim Choupo-Moting REZERWOWI Ron-Robert Zieler Alexander Nübel Kingsley Ehizibue 79′ 79′ David Alaba 59′ 59′ Noah Katterbach Lucas Hernández Pi Jorge Meré Pérez 63′ 63′ . Douglas Costa Frederik Sørensen Jamal Musiala 59′ 59′ 82′ 82′ Dominick Drexler 90′ 90′ Marc Roca Junqué Elvis Rexhbecaj Kingsley Coman 59′ 59′ Jan Thielmann 63′ 63′ Joshua Zirkzee 79′ 79′ Toluwalase Emmanuel Arokodare

Zdjęcie Thomas Mueller zdobył bramkę z rzutu karnego / Christian Kaspar-Bartke / PAP/EPA

WG