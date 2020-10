Bayern Monachium nie dał szans grającej na piątym poziomie rozgrywkowym drużynie 1. FC Dueren, wygrywając w 1. rundzie Pucharu Niemiec 3-0. Na boisku zabrakło Roberta Lewandowskiego, lecz w 54. minucie pojawił się na nim 21-krotny reprezentant Polski Adam Matuszczyk. 31-latek kilkanaście dni temu dołączył do ekipy FC Dueren. Bohaterem "Die Roten" został debiutant - Eric Maxim Choupo-Moting - który strzelił dwa gole i wywalczył rzut karny.

Pozostałe niemieckie drużyny rozgrywały swoje mecze 1. rundy Pucharu Niemiec już we wrześniu. Bawarczycy jednak nie wrócili jeszcze wtedy do gry po zmaganiach w Lidze Mistrzów. Przyszło więc im rozgrywać mecz w nietypowych warunkach - dzień po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej.

Oznaczało to, że trener Hansi Flick nie mógł liczyć na kilku podstawowych zawodników, którzy wracali dopiero ze zgrupowań. W tej grupie znaleźli się między innymi: Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Leon Goretzka oraz Serge Gnabry.

Swoje szanse otrzymali za to piłkarze, którzy latem dołączyli do ekipy mistrza Niemiec: Alexander Nuebel, Bouna Sarr, Marc Roca, Eric Maxim Choupo-Moting oraz wracający do Bayernu po trzech latach Douglas Costa.

Mecz - na prośbę piątoligowca - był rozgrywany na Allianz Arenie.

- Nie jedziemy do Monachium, by podziwiać ładne widoki. Nasi piłkarze podejdą do meczu z podniesionym czołem. Chcemy zagrać lepiej, niż Barcelona i Schalke - deklarował przed spotkaniem prezes FC Deueren Wolfgang Spelthahn, który po końcowym gwizdku arbitra mógł być zadowolony. Ekipa z piątej ligi - w przeciwieństwie do "Dumy Katalonii" i Schalke - nie straciła w starciu z Bayernem aż ośmiu goli. Piłkarze mistrza Niemiec zatrzymali się na trzech trafieniach.