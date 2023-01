Po zakończeniu niedzielnych derbów północnego Londynu w strefie mieszanej zatrzymał się Richarlison , skrzydłowy Tottenhamu i reprezentacji Brazylii. Udzielił wywiadu swojemu rodakowi z telewizji ESPN. Był mocno przybity, ale jedno z jego zdań rozgrzało do czerwoności fanów piłki nożnej w mediach społecznościowych.

9 grudnia "Canarinhos" nieoczekiwanie odpadli w ćwierćfinale mistrzostw świata z Chorwacją, mimo że prowadzili po pierwszej połowie dogrywki dzięki bramce Neymara. Luka Modrić i spółka jednak wyrównali, a w rzutach karnych pokonali podopiecznych Tite. Reporter wrócił do tych wydarzeń po ponad miesiącu. Piłkarz "Kogutów" odpowiedział w kontrowersyjny sposób.

Richarlison o odpadnięciu z mundialu: "Trudno było się pozbierać"

- To był szok. Myślę, że to było gorsze niż utrata członka rodziny. Trudno było się pozbierać. Nawet teraz widzę filmiki z tego w mediach społecznościowych i jest mi smutno, ale musimy iść dalej. Jestem jeszcze młody i mam nadzieję, że uda mi się wziąć udział w co najmniej jeszcze jednym mundialu - powiedział.