Neymar blisko pobicia rekordu Pelego? Zaprzeczyła temu... brazylijska federacja

Neymar już teraz może być spokojny o to, że zostanie uznany za legendę reprezentacji Brazylii - 30-latek co prawda nie zdołał zdobyć z "Canarinhos" jak dotychczas mistrzostwa świata, ale ma w swoim dorobku chociażby złoty medal igrzysk olimpijskich. No i strzela dla kadry narodowej masę goli.

Obecnie ma ich na swoim koncie już 74 i w teorii rekord wszech czasów Pelego (77) będzie w jego zasięgu już podczas najbliższego meczu towarzyskiego z Tunezją (ostatnio nie zdołał trafić do siatki przeciwko Ghanie). W praktyce jednak nawet gdyby zdobył cztery bramki, to rezultat ten będzie podważany... przez jego rodaków.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hiszpania - Szwajcaria. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Neymar może doścignąć Pelego - skala wyzwania jest jednak niejasna

Skąd to zamieszanie? Sprawie przyjrzał się m.in. brytyjski dziennik "The Sun", który wskazuje, że oficjalne wyliczenia FIFA i brazylijskiej konfederacji piłkarskiej znacznie się różnią. Pierwsza z wymienionych organizacji uznaje Pelemu wspomniane 77 bramek, druga dodaje do nich jeszcze 18 kolejnych goli.

Ta rozbieżność wynika z tego, że ZPN akceptuje trafienia w specyficznych meczach towarzyskich "Canarinhos" z klubami - takimi jak Malmo, Inter Mediolan, Atletico Madryt, Chivas de Guadalajara, czy Atletico Mineiro. Neymar ma więc prawo czuć się nieco sfrustrowany taką sytuacją - z drugiej zaś strony Pele już swojego rekordu nie poprawi, a zdobycie 22 goli przez gwiazdora PSG potrzebnych do "rezultatu absolutnego" wydaje się możliwe, choć oczywiście trudne.

Pele najlepszym strzelcem wszech czasów? To skomplikowana sprawa...

Pele w reprezentacji Brazylii występował w latach 1957-1971 i zdobył z nią trzy mistrzostwa świata - w 1958, 1962 i 1970 roku. Dołożył do tego również triumf w Copa America w roku 1959. Sam były futbolista do dziś uznaje, że w trakcie swojej kariery zdobył łącznie - w kadrze i klubach - 1283 gole, choć wyliczenia te są często podważane.

Neymar dla seniorskiego zespołu Brazylii występuje od 2010 roku. Prócz wspominanego już złota olimpijskiego (Rio 2016) ma na swoim koncie zdobycie w narodowych barwach również srebrnego medalu IO (Londyn 2012) oraz triumf w Pucharze Konfederacji (2013).