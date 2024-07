Dwie piłki na boisku i kuriozalny karny. Wideo już jest hitem

Piłka nożna to taki sport, w którym kibice nigdy nie narzekają na nudę. Co prawda od czerwca europejskie kluby odpoczywają od gry o stawkę, ale za to trwa rywalizacja na innych kontynentach. W maju rozpoczyna się chociażby liga brazylijska, mająca sporą renomę w środowisku. To właśnie do tego państwa ochoczo wybierają się skauci największych gigantów po to, by odkrywać przyszłe gwiazdy futbolu.