Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Napoli będzie jeszcze aktywne na rynku transferowym. Klub spod Wezuwiusza ma się bowiem interesować hiszpańskim skrzydłowym - Gerardem Deulofeu.

Jak twierdzi "Tuttosport" Gennaro Gattuso chciałby pozyskać jeszcze jednego skrzydłowego, w obliczu odejścia Jose Callejona. Popularny "Rino" wytypował kilku graczy i wydaje się, że najbardziej widziałby on w swoich zespole zawodnika Watfordu - Gerarda Deulofeu.



Hiszpański pomocnik występował już w Serie A i sam wykazał chęć powrotu na Półwysep Apeniński. Watford spadł bowiem do Championship i również właściciele klubu nie będą utrudniać ewentualnego transferu piłkarza.



Napoli jest skłonne zaproponować wypożyczenie zawodnika z możliwością wykopu go. Jednym problemem może być pensja 26-latka, który za sezon inkasuje 3,5 miliona euro. Według włoskich mediów nie jest jednak to przeszkoda nie do przejścia dla "Azzurrich".



Deulofeu wystąpił w 18 spotkaniach dla Milanu, podczas których zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty. W ostatnim sezonie Premier League na boisku pojawił się 30 razy i udało mu się strzelić cztery gole oraz wypracować pięć sytuacji bramkowych dla kolegów z zespołu.



Gdyby transfer Hiszpana doszedł do skutku to byłby on trzecim nowym ofensywnym zawodnikiem, który zagra w przyszłym sezonie dla Napoli. Do klubu dołączyli jeszcze bowiem Andrea Petagna i Victor Osimhen.



