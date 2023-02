Przyszła gwiazda Realu nie wytrzymuje presji? Nastolatek z trudem ukrył łzy

Endrick cały we łzach po zdjęciu z boiska. Kiepska seria w Palmeiras

Trener Palmeiras: Na Endricku ciąży ogromna presja

"Tak, to prawda, zasłonił swoją twarz, ponieważ płakał" - stwierdził bez ogródek trener Palmeiras Abel Ferreira, cytowany przez dziennik "Marca". "Nie jestem jego ojcem, ale powinienem był go przytulić" - posypał przy tym głowę popiołem szkoleniowiec.

"Musi być spokojny. Nikt nie lubi krytyki" - podkreślił menedżer. "Ciąży na nim ogromna presja, by strzelał po pięć lub sześć bramek i on próbuje radzić sobie z tym sam" - oświadczył Ferreira. "Na gola przyjdzie odpowiedni czas. Musi tylko zachować spokój i się uśmiechać" - skwitował.

Endrick nowym Benzemą w Realu? Wszystko jest możliwe...

Łatwiej powiedzieć - trudniej wykonać. Kolejną szansę na to, by przezwyciężyć swoje kłopoty i nabrać pewności siebie młody snajper będzie mieć najprawdopodobniej 26 lutego - wtedy to bowiem jego ekipa podejmie u siebie w ramach mistrzostw stanowych Ferroviarię.

Niewykluczone przy tym, że w niedalekiej przyszłości Endrick będzie musiał "wejść w buty" np. Karima Benzemy - jego kontrakt z "Królewskimi" wygasa bowiem w czerwcu 2023 roku i są pewne przesłanki świadczące o tym, że może on nie być przedłużony. Jeśli do kolejnego lata "Los Blancos" nie znajdą typowego zastępstwa na "dziewiątkę", to obowiązki Francuza mogą spaść na barki Brazylijczyka. Pytanie, czy będzie on wówczas wolny od presji?