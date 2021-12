Rok temu FC Barcelona mogła mocno żałować, że pozbyła się Luisa Suareza - Urugwajczyk był jednym z czołowych strzelców Primera Division i ważną postacią dla Atletico Madryt, które sięgnęło po mistrzostwo Hiszpanii. W kampanii 2021/2022 wiele się jednak zmieniło.

Luis Suarez w ostatnim czasie jest bez formy

Napastnik - choć dostaje szanse na regularne występy - swojego ostatniego gola dla "Los Colchoneros" zdobył na początku listopada w meczu z Valencią. Gracz od dłuższego czasu spisuje się poniżej oczekiwań i wielu obserwatorów zaczyna sobie zadawać pytania, czy jego czas w Atletico nie powinien dobiegać już definitywnego końca.



Piłkarz ma ważny kontrakt do końca czerwca przyszłego roku i choć sam miał wykazywać wielkie chęci do tego, by pozostać w Madrycie, to w obecnej sytuacji dojście do porozumienia z klubem może okazać się trudne. "El Pistolero" na lodzie jednak na pewno nie zostanie.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Porto – Atletico Madryt. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Luis Suarez w Corinthians? Brazylijczycy mocno zainteresowani

Jak bowiem informuje "Mundo Deportivo", mocno zainteresowane jego ściągnięciem jest brazylijskie SC Corinthians Paulista. Ekipa z Sao Paulo szuka doświadczonego snajpera do swojego składu - w orbicie jej zainteresowań ma być też m.in. Edinson Cavani, ale rodak Suareza wydaje się być zdeterminowany, by dołączyć do Barcelony.



Ogromnym zwolennikiem Luisa Suareza ma być prezes zarządu Corinthians, Duilio Monteiro Alves, a wszyscy w klubie liczą na to, że powtórzy się scenariusz związany z Atletico Mineiro, które postawiło na piłkarzy z wielką międzynarodową przeszłością (Diego Costę i Hulka) i sięgnęło po mistrzostwo kraju.

Luis Suarez w Europe gra od 15 lat

Luis Suarez ostatni raz poza Europą grał w 2006 roku - wówczas był zawodnikiem Nacionalu, ekipy ze stolicy Urugwaju, Montevideo. Później przeszedł do holenderskiego Groeningen.



"El Pistolero" jest również często łączony w ostatnich miesiącach z transferem do MLS. Z całą pewnością nie będzie mieć więc problemów z zatrudnieniem.

PaCze