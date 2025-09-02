Julia Szeremeta: "Walczę na pełnym luzie!" Rusza po mistrzostwo świata [WIDEO]
Już na początku września Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie olimpijskim, stanie przed jednym z najważniejszych wyzwań w karierze. W dniach 4-14 września 2025 roku w M&S Bank Arena w Liverpoolu odbędą się Mistrzostwa Świata w boksie olimpijskim. To historyczne zawody, bo po raz pierwszy organizuje je World Boxing - nowa, uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC) federacja bokserska.
Julia przyznaje, że do startu podchodzi z ogromnym spokojem i wiarą we własne możliwości:
- "Bardzo się cieszę, że mogę już wyruszyć na mistrzostwa świata i w końcu mogę na nich powalczyć i zaboksować. Mam nadzieję, że wrócę z ręką uniesioną do góry" - mówiła w rozmowie z Polsatem Sport.
Szeremeta nie mogła wystąpić w marcowych mistrzostwach świata, ale ten czas dobrze wykorzystała. Startowała w dwóch Pucharach Świata, dodatkowo, to pierwsze mistrzostwa świata World Boxing od odebrania praw do organizacji zawodów International Boxing Association (IBA), której MKOl w 2023 r. cofnął uznanie za brak transparentności finansowej i kontrowersyjne zarządzanie.
Pełne hale i wsparcie kibiców
Liverpool jest znany jako "mekka boksu" w Wielkiej Brytanii - nawet mniejsze gale przyciągają tysiące kibiców. Szeremeta przyznaje, że ta atmosfera ją napędza:
„Lubię, kiedy jest dużo kibiców, bo to mnie jeszcze bardziej nakręca. Wchodzę na ring, żeby pokazać się z jak najlepszej strony”.
- Data i miejsce: 4-14 września 2025, M&S Bank Arena, Liverpool.
- Organizator: World Boxing - powstała w 2023 r., uznana przez IOC w lutym 2025 r.
- Zakres rywalizacji: 10 kategorii wagowych u kobiet i 10 u mężczyzn.
- Skala imprezy: ponad 550 zawodników z 65 krajów.
Dla 23-latki te mistrzostwa to nie tylko walka o medal, ale również ważny etap przygotowań do igrzysk olimpijskich w Los Angeles 2028.