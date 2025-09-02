Julia przyznaje, że do startu podchodzi z ogromnym spokojem i wiarą we własne możliwości:

- "Bardzo się cieszę, że mogę już wyruszyć na mistrzostwa świata i w końcu mogę na nich powalczyć i zaboksować. Mam nadzieję, że wrócę z ręką uniesioną do góry" - mówiła w rozmowie z Polsatem Sport.

Szeremeta nie mogła wystąpić w marcowych mistrzostwach świata, ale ten czas dobrze wykorzystała. Startowała w dwóch Pucharach Świata, dodatkowo, to pierwsze mistrzostwa świata World Boxing od odebrania praw do organizacji zawodów International Boxing Association (IBA), której MKOl w 2023 r. cofnął uznanie za brak transparentności finansowej i kontrowersyjne zarządzanie.

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCY AFP

Pełne hale i wsparcie kibiców

Liverpool jest znany jako "mekka boksu" w Wielkiej Brytanii - nawet mniejsze gale przyciągają tysiące kibiców. Szeremeta przyznaje, że ta atmosfera ją napędza:

„Lubię, kiedy jest dużo kibiców, bo to mnie jeszcze bardziej nakręca. Wchodzę na ring, żeby pokazać się z jak najlepszej strony”.

Julia Szeremeta Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie AFP

Data i miejsce: 4-14 września 2025, M&S Bank Arena, Liverpool.

Organizator: World Boxing - powstała w 2023 r., uznana przez IOC w lutym 2025 r.

Zakres rywalizacji: 10 kategorii wagowych u kobiet i 10 u mężczyzn.

Skala imprezy: ponad 550 zawodników z 65 krajów.

Dla 23-latki te mistrzostwa to nie tylko walka o medal, ale również ważny etap przygotowań do igrzysk olimpijskich w Los Angeles 2028.