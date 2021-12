Michał Syrowatka - Lukas Dekys. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Lukas Dekys (6-0) pokonał Michała Syrowatkę (23-6) przez nokaut w trzeciej rundzie.



Karta walk Babilon Boxing Show w Radomiu:



Walka wieczoru:



Boks, 50.8 kg. 8 rund po 2 minuty:

Ewelina PĘKALSKA (5-0) vs Zulfa MACHO (4-0)



Boks, 72 kg. 6 rund po 3 minuty:

Daniel "Rutek" RUTKOWSKI (1-2) vs Damian KIWIOR (8-2-1)



K-1, 65 kg. 3 rundy po 3 minuty:

Jan "Iron" LODZIK (14-3) vs Mateusz RAJEWSKI (18-11)



Boks, 70 kg. 6 rund po 3 minuty:

Michał SYROWATKA (23-5) vs Lukáš DEKÝŠ (5-0)



Boks, 67 kg. 8 rund po 3 minuty:

Patrik "Rocky" BALAZ (4-1, 1 KO) vs Maksim HARDZEIKA (10-0, 4 KO)



Boks, 59 kg. 6 rund po 3 minuty:

Levan KHASAIA (debiut) vs Ramadhan IDDI (4-0)



Boks, 50,8 kg. 4 rundy po 2 minuty:

Wiktoria SĄDEJ (1-1) vs Nino GVINIASHVILI (1-6-1)