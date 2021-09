Mariusz Wach dla Interii: Stawka jest wysoka. Wideo WIDEO |

- Wysyłamy właśnie pismo do przedstawicieli Mairisa Briedisa z ostatecznym wezwaniem do zapłaty zadatku za walkę z której zrezygnował, a która miała się odbyć pod koniec maja tego roku. Jeśli nie wpłaci na nasze konto pieniędzy w ciągu najbliższych siedmiu dni to skierujemy sprawę do sądu i będziemy się domagać odszkodowania w wysokości nie tylko zadatku ale też całej gaży jaka miała być przeznaczona na nasz pojedynek - mówi Interii Mariusz Wach. Jak się dowiedziała Interia, zadatek ma wynosić około 10 tysięcy euro, cała gaża za walkę oscyluje w wysokości 100 tysięcy euro.