Przemysław Saleta dla Interii: Stęskniłem się za ringiem. Wideo WIDEO |

Towarzyszyły mi bardzo pozytywne emocje, gdy po sześciu latach znowu wchodziłem do ringu. Nie ma co ukrywać, człowiek za tym tęskni, nawet jeśli była to walka tylko charytatywna - mówi w rozmowie z Interią Przemysław Saleta, który przegrał na punkty z Albertem Sosnowskim podczas Gali Collins Charity Fight Night.