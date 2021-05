Polsat Boxing Night: Making of (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Gala Polsat Boxing Night 10 przeszła do historii! Swoje zwycięstwa odnieśli m.in. Michał Cieślak, Łukasz Stanioch oraz Ewa Piątkowska. To było wyjątkowe wydarzenie, gdyż między walkami byliśmy świadkami występów artystycznych w wykonaniu polskich gwiazd. Co działo się za kulisami? Zapraszamy na obszerny making of!