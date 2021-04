Boks. Artur Szpilka dla Interii: Małżeństwo? To nie jest coś co muszę mieć. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Chciałbym swój związek zalegalizować przed Bogiem, bo jestem wierzącą osobą, a moja kobieta nie do końca wierzy. Jeśli chodzi o moją wiarę w Boga, to jestem osobą mocno wierzącą. Mam misję do wykonania - mówi w rozmowie z Interią Artur Szpilka.