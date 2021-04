Krzysztof Głowacki dla Interii: Mam nadzieję, że Artur Szpilka wszystko sobie poukłada. Wideo WIDEO |

Artur Szpilka to mój przyjaciel, ale jest także moim faworytem w pojedynku z Łukaszem Różański, który odbędzie się 22 maja w Rzeszowie. Mam nadzieję, że wygra i fajnie się pokaże w ringu. Mam nadzieje, że sobie wszystko poukłada w głowie. Gdyby przegrał to byłby to praktycznie koniec jego kariery - mówi w rozmowie z Interią były dwukrotny mistrz świata w wadze junior ciężkiej organizacji WBO Krzysztof Głowacki. Polak odniósł się także do przyszłości Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka.