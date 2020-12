Marian Kmita: Zadaniem PBN był przegląd części środowiska pięściarskiego w Polsce (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

- Stęskniliśmy za brandem Polsat Boxing Night, bo powrót na antenę zajął trochę czasu. Ale to, co jest rzadkie, ma lepszy smak. Bardzo się cieszę, że doszło do organizacji tej imprezy i że znowu doczekaliśmy się gali boksu z Polakami. Poza mail eventem mamy tutaj przegląd części środowiska pięściarskiego w Polsce. Takie było zadanie Polsat Boxing Night. Zaczęliśmy to robić 11 lat temu i robimy to dalej - powiedział dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat Marian Kmita podczas sobotniej gali Polsat Boxing Night, podczas której w walce wieczoru Michał Cieślak (20-1, 14 KO) pokonał przed czasem Taylora Mabikę (19-7-2, 10 KO).