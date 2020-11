Przemysław Saleta: Pojadę do Najmana i odbiorę ten pas. Wideo WIDEO |

Ja tak naprawdę zapomniałem o tym pasie IBO International, który zostawiłem u Marcina Najmana 15 lat temu. Przypomniał mi o tym pewien kibic. Jeśli chodzi o jakieś sprawy czynszowe, o których on pisze to nawet nie chcę w tym grzebać. Uważam, że to co zaprezentował Marcin Najman w swojej ostatniej walce w Fame MMA to szczyt żenady - mówi w rozmowie z Interią były mistrz Europy w wadze ciężkiej, ekspert Polsatu Sport Przemysław Saleta.