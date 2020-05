Albert Sosnowski dla Interii: Nie wykluczam powrotu na ring, cały czas pali się światełko. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jaka ewentualnie oferta mogłaby mnie skusić do powrotu do ringu? To trudne pytanie, oczywiście jest to temat do przemyślenia, ale na razie ofert nie ma więc nie skupiam się na robieniu sobie wizji, jak ta oferta mogłaby wyglądać. Staram się ten rozdział zamknąć, cały czas pali się jednak światełko, żeby może by tak jeszcze spróbować pożegnać się jednym zwycięstwem. Temat jest do dyskusji, nie jest z góry powiedziane, że nie ma o czym rozmawiać - mówi Interii były mistrz Europy EBU oraz były pretendent do mistrzostwa świata organizacji WBC Albert Sosnowski.