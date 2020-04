Krzysztof Diablo Włodarczyk dla Interii: Najman ma wszystkich w d... . Wideo WIDEO |

- On robi to, co uważa za słuszne, niech inni się martwią, że robi to, co robi. Tylko siedzą przed komputerami i hejtują, nic nie robią poza dłubaniem w nosie. Marcin Najman jest sam w sobie niesamowitą postacią, robi coś w czym czuje się dobry i ja tego nie neguję, nie mówię o nim, że jest to klaun, pajac, czy ktoś inny - stwierdza w rozmowie z Interią były mistrz świata organizacji WBC i IBF w kategorii junior ciężkiej Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.