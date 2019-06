Boks. Pierwszym zakupem Ruiza z pieniędzy za walkę o tytuł mistrzowski był... samochód dla mamy. Wideo

Prawie miesiąc po wygranej z Anthonym Joshuą i zdobyciu tytułu mistrzowskiego w wadze ciężkiej, Andy Ruiz jr odpowiedział na kilka pytań na konferencji prasowej. Meksykanin wypowiedział się m.in. na temat tego, co kupił za wygraną, oraz jak odnosi się do słów Sylvestra Stallone'a, który nazwał go "meksykańskim Rockym".