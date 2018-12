Tyson Fury grzmi na sędziego: Powinien zostać zwolniony. Wideo

Na tę walkę czekał bokserski świat. W niedzielę nad ranem polskiego czasu Deontay Wilder bronił mistrzowskiego pasa federacji WBC w starciu z Tysonem Furym. Walka zakończyła się remisem, choć wielu ekspertów uważa, że zwycięstwo należało się Anglikowi. Zwłaszcza punktacja Alejandro Rochina wzbudziła wiele kontrowersji. Sędzia z Meksyku wskazał 115-111 na korzyść Wildera. Pozostali arbitrzy punktowali 114-112 dla Fury'ego oraz remis 113-113. Poobijany "Król Cyganów" ostro skrytykował Rochina.

"Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem gorszej decyzji. Nie wiem, jaką walkę obserwowali sędziowie. Zwłaszcza facet, który dał 115-111. Nie wiem, co on oglądał. Ale to jest boks. Coś takiego nie zdarzyło się po raz pierwszy. Moim zdaniem to zła decyzja. Podobnie jak w pojedynku Lennoxa Lewisa z Evanderem Holyfieldem. Ale kim ja jestem, żeby cokolwiek powiedzieć? Jestem tylko wojownikiem, a nie sędzią. Pokazaliśmy z Wilderem wszystko, co najlepsze, ale takie werdykty sprawiają, że o boksie mówi się źle" - skomentował Fury. "Ten sędzia powinien na zawsze zniknąć z boksu. Jak on się nazywa? Rochin, powinieneś zostać zwolniony albo udać się do optyka" - dodał wzburzony Anglik.