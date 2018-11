Wilder i Fury odwiedzili strażaków w Los Angeles. Wideo

Deontay Wilder i Tyson Fury odwiedzili strażaków w Los Angeles w ramach promocji ich walki, do jakiej dojdzie 1 grudnia. Deontay Wilder, mistrz świata WBC: "W moim mieście mam wielu przyjaciół, którzy są strażakami, więc wiem na czym polega ta robota, ale nie znałem całej skali ich obowiązków. Po tym, co tu zobaczyłem muszę powiedzieć, że zasługują na wielki szacunek. Jak słyszycie po moim głosie, jestem bardzo podekscytowany będąc tu. To wielka podnieta móc ubrać się w ich ekwipunek. Wyobrażam sobie jak to jest przywdziewać to na co dzień, to może doprowadzić człowieka do szaleństwa, ale na koniec dnia dodaje im siły świadomość, że przecież ratują ludzkie życie, a to powoduje, że czujesz się znacznie lepiej. To pewnie porównywalne uczucie z tym, w jakim będę ja, gdy znokautuję Fury’ego dla Ameryki!". Tyson Fury, mistrz świata wagi ciężkiej: "Ta wizyta otwiera moje oczy na różnorodność kultury i rzeczy, jakie dzieją się wokół nas. Zauważyłem tu wielu bezdomnych na ulicach, znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej widziałem. Rezyduję w centrum Los Angeles i wystarczy, że przespaceruję się pięć minut, a widzę ich tysiące – mógłbyś nawet pomyśleć, że to jest kraj trzeciego świata. Sytuacja jest kryzysowa i ktoś powinien na nią zareagować. To tylko opinia przybysza z zewnątrz, ale takie sytuacje z bezdomnymi zdarzają się na całym świecie, szczególnie tu, jak i w Wielkiej Brytanii. Gdy wrócę do kraju, to zbuduję kilka ośrodków dla bezdomnych i założę fundacje dla niesłyszących i alkoholików”.