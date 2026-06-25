Zwrot ws. Usyka. Rozważany sensacyjny scenariusz. "Po raz ostatni"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Kariera Ołeksandra Usyka zbliża się do końca. Ukraiński mistrz niedawno pokonał Rico Verhoevena, a jego kolejnym rywalem miałby zostać Agit Kabayel. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że wszystko zostało już ustalone. Tymczasem dyrektor temu potwierdza, że rozważany jest nawet najbardziej sensacyjny scenariusz.

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Ołeksandr Usyk może zakończyć karierę bokserską. Decyzja kwestią dniMOHAMMED SAADAFP

Nieco ponad miesiąc temu Ołeksander Usyk stoczył bój z Rico Verhoevenem. Ukrainiec miał spore problemy z holenderskim mistrzem kickboxingu. Ostatecznie w 11. rundzie po potężnym podbródkowym i mocnej szarży Usyka sędzia przerwał bój. Tym samym pięściarz z Symferopola wygrał 25 walkę w zawodowej karierze.

Ważą się losy Usyka. Głośno o walce z Niemcem

Jaka przyszłość czeka 39-letniego Usyka? To pytanie zadają sobie kibice na całym świecie. W ostatnich dniach ukraiński dziennikarz Maksym Didenko przekazał, że najbliższym rywalem Usyka ma być Agit Kabayel.

Informacje te na łamach Interii potwierdził przyjaciel Usyka. - Walka prawdopodobnie odbędzie się w Niemczech na stadionie w Duesseldorfie, ponieważ w tym regionie jest bardzo dużo obywateli z Turcji, a w całych Niemczech mieszka także sporo Ukraińców - przyznał w rozmowie z Arturem Gacem.

Obóz Ukraińca ma czas do 30 czerwca. To termin graniczny wyznaczony przez federacje WBC na negocjacje ws. pojedynku z Kabayelem. Jeśli do tego czasu decyzja nie zostanie podjęta to organizatora walki wyłoni przetarg. Chyba, że Ukrainiec zwakuje pas, co wydaje się mało prawdopodobne. Tymczasem Serhij Łapin, a więc dyrektor zespołu Usyka uchylił rąbka tajemnicy.

- Kabayel to znakomity zawodnik i człowiek, którego szanujemy. Walki na taką skalę nie organizuje się jednak przez media i pod presją opinii publicznej - zaznaczył cytowany przez sport.nv.ua. Te słowa mogą wskazywać, że do ukraińsko - niemieckiego pojedynku może jednak nie dojść. - Jesteśmy gotowi na poważny biznes, a nie na robienie szumu. Oferta musi być poparta przez odpowiednich ludzi, telewizję i pieniądze - dodał.

Sensacyjny scenariusz leży na stole. "Możliwe"

Łapin jednocześnie zaznaczył, że decyzja zapadnie do końca tego tygodnia, a może ona być szokująca.

- Wszyscy muszą pamiętać, że Ołeksandr osiągnął wszystko i każde jego wyjście do ringu jest wyjątkowe. Możliwe, że kibice widzieli go w ringu po raz ostatni. Być może też została nam do napisania jeszcze jedna strona tej książki. Wkrótce się przekonamy - podkreślił Łapin.

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Ołeksandr UsykKin CheungEast News


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