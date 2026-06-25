Zwrot ws. Usyka. Rozważany sensacyjny scenariusz. "Po raz ostatni"
Kariera Ołeksandra Usyka zbliża się do końca. Ukraiński mistrz niedawno pokonał Rico Verhoevena, a jego kolejnym rywalem miałby zostać Agit Kabayel. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że wszystko zostało już ustalone. Tymczasem dyrektor temu potwierdza, że rozważany jest nawet najbardziej sensacyjny scenariusz.
Nieco ponad miesiąc temu Ołeksander Usyk stoczył bój z Rico Verhoevenem. Ukrainiec miał spore problemy z holenderskim mistrzem kickboxingu. Ostatecznie w 11. rundzie po potężnym podbródkowym i mocnej szarży Usyka sędzia przerwał bój. Tym samym pięściarz z Symferopola wygrał 25 walkę w zawodowej karierze.
Ważą się losy Usyka. Głośno o walce z Niemcem
Jaka przyszłość czeka 39-letniego Usyka? To pytanie zadają sobie kibice na całym świecie. W ostatnich dniach ukraiński dziennikarz Maksym Didenko przekazał, że najbliższym rywalem Usyka ma być Agit Kabayel.
Informacje te na łamach Interii potwierdził przyjaciel Usyka. - Walka prawdopodobnie odbędzie się w Niemczech na stadionie w Duesseldorfie, ponieważ w tym regionie jest bardzo dużo obywateli z Turcji, a w całych Niemczech mieszka także sporo Ukraińców - przyznał w rozmowie z Arturem Gacem.
Obóz Ukraińca ma czas do 30 czerwca. To termin graniczny wyznaczony przez federacje WBC na negocjacje ws. pojedynku z Kabayelem. Jeśli do tego czasu decyzja nie zostanie podjęta to organizatora walki wyłoni przetarg. Chyba, że Ukrainiec zwakuje pas, co wydaje się mało prawdopodobne. Tymczasem Serhij Łapin, a więc dyrektor zespołu Usyka uchylił rąbka tajemnicy.
- Kabayel to znakomity zawodnik i człowiek, którego szanujemy. Walki na taką skalę nie organizuje się jednak przez media i pod presją opinii publicznej - zaznaczył cytowany przez sport.nv.ua. Te słowa mogą wskazywać, że do ukraińsko - niemieckiego pojedynku może jednak nie dojść. - Jesteśmy gotowi na poważny biznes, a nie na robienie szumu. Oferta musi być poparta przez odpowiednich ludzi, telewizję i pieniądze - dodał.
Sensacyjny scenariusz leży na stole. "Możliwe"
Łapin jednocześnie zaznaczył, że decyzja zapadnie do końca tego tygodnia, a może ona być szokująca.
- Wszyscy muszą pamiętać, że Ołeksandr osiągnął wszystko i każde jego wyjście do ringu jest wyjątkowe. Możliwe, że kibice widzieli go w ringu po raz ostatni. Być może też została nam do napisania jeszcze jedna strona tej książki. Wkrótce się przekonamy - podkreślił Łapin.