Fani freak fightów odliczają godziny do gali FAME MMA 22, która odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwotnie zaplanowano 15 walk, ale z federacji usunięto Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, więc jego pojedynek z Jarosławem "pashaBiceps" Jarząbkowskim ku smutkowi fanów byłego zawodowego gracza Counter-Strike'a nie dojdzie do skutku.

Karta walk FAME MMA 22 na PGE Narodowym w Warszawie:

Półfinały turnieju w klatce rzymskiej: 93,0 kg [MMA]: ? vs ? 93,0 kg [MMA]: ? vs ?

Karta główna FAME MMA 22: 77,1 kg [MMA, małe rękawice, w butach bokerskich]: Kamil "Szczurek" Łaszczyk vs Amadeusz "Ferrari" Roślik 60,0 kg [K-1, małe rękawice]: Karolina Owczarz vs Marta "Linkimaster" Linkiewicz 93,0 kg [Boks, małe rękawice]: Dawid "Crazy" Załęcki vs Maciej "Kieras" Bandurski

Ćwierćfinały turnieju w klatce rzymskiej:

93,0 kg [MMA]: Arkadiusz Tańcula vs Alan Kwieciński

93,0 kg [MMA]: Tomasz "Zadyma" Gromadzki vs Piotr "Tybori" Tyburski

93,0 kg [MMA]: Kamil "Taazy" Mataczyński vs Grzegorz "Greg" Gancewski

93,0 kg [MMA]: Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka vs Piotr "Szeli" Szeliga