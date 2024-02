Żona Tysona Fury'ego przerywa milczenie. To przekazał jej "Król Cyganów"

"Gdy mi przekazywał, to brzmiał na bardzo wkurzonego i rozczarowanego, ale taki jest boks. To sport, gdzie takie rzeczy mogą się zdarzać" - dodała.

Jak doszło do kontuzji "Króla Cyganów"? W sieci pojawiło się nagranie, na którym pięściarz w czasie sparingu otrzymał cios łokciem i doszło do mocnego rozcięcia łuku brwiowego nad prawym okiem .

Boks. Przerwa Tysona Fury'ego może potrwać nawet "kilka miesięcy"

Jestem przekonany, przecież wszyscy podpisali umowę. To ogromna walka - największa w tym stuleciu, nie co do tego żądnych wątpliwości

"To niefortunne, co się stało, ale zrobimy wszystko, by doszło do tej walki, ponieważ jest taką, którą każdy chce zobaczyć" - stwierdził Warren.