Żona Gołoty wyszła do dziennikarzy. Powiedziała, co zrobił Adamek. "Wykorzystał nazwisko Andrzeja"

Tomasz Adamek i Andrzej Gołota to żywe legendy polskiego boksu. W 2009 roku "Góral" był w szczycie formy, posiadał pas IBF i The Ring w wadze junior ciężkiej. 24 października wspomnianego roku doszło do jego starcia z Gołotą, który wówczas powoli schodził ze sceny, ze statusem weterana królewskiej kategorii.

W dniu walki Adamek miał 32, a jego przeciwnik 41 lat. Stawką pojedynku był pas IBF International w wadze ciężkiej. Galę Polsat Boxing Night w łódzkiej hali Atlas Arena na żywo oglądało około 8,2 miliona widzów w telewizji (Polsat i Polsat Sport). I nic dziwnego, generowała ona kosmiczne emocje.

Pojedynek trwał pięć rund. Rund, w których ewidentnie widać było fizyczną i szybkościową przewagę Adamka. W tej odsłonie - dokładnie po minucie i dwudziestu sekundach - ówczesny 32-latek zasypał Gołotę gradem ciosów. Skończyło się na technicznym nokaucie i wygranej "Górala", który zgarnął pas.

Kiedy pięściarze zeszli już z ringu, dziennikarze "na gorąco" przeprowadzili wywiad z Mariolą Gołotą. Żona brązowego medalisty olimpijskiego z Seulu nie szczędziła gorzkich słów skierowanych w stronę zwycięzcy walki.

Adamek wykorzystał nazwisko Andrzeja aby się wypromować. Z jego pomocą rozpoczął karierę zawodową w USA. To była niepotrzebna walka na pożegnanie ze swoimi kibicami

- Przecież Tomek nie był dla męża za dobrym przyjacielem, aby Andrzej torował mu karierę w wadze ciężkiej - dodała. Nie dało się ukryć, że małżonka Andrzeja Gołoty nie darzy Adamka zbyt wielką sympatią.

Na tym się nie skończyło. Mariola Gołota ujawniła, co powiedziała "Góralowi", który chciał odwiedzić narożnik męża. - Andrzej szukał jednego ciosu, którym znokautowałby przeciwnika. Może byłoby lepiej gdyby częściej uderzał? Adamek przyszedł po wygranej do naszego, czerwonego narożnika, ale powiedziałam mu: spadaj, to miejsce Andrzeja - usłyszeliśmy.

- Wielu kibiców było za mężem i żałowali, że ich bohater nie wygrał. Ja też bardzo żałuję, bo widziałam, jak ciężko pracował, dwa razy ciężej niż do innych pojedynków. Ale są granice możliwości każdego - podsumowała. Jak się okazało, była to przedostatnia walka w karierze Gołoty. Na koniec zmierzył się jeszcze z Przemysławem Saletą, cztery lata później. W szóstej rundzie poległ po nokaucie.

