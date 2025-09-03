Znów zrobiło się głośno o Gołocie. Teraz wychodzą nowe fakty. Trudno uwierzyć

O ile obecnie Polska radzi sobie nieco słabiej w sportach walki, a przede wszystkim w boksie, to jeszcze na przełomie wieków nie brakowało postaci z naszego kraju, które zaliczały się do absolutnego, światowego topu. Wśród nich był oczywiście również Andrzej Gołota, na którego walki kibice potrafili wstawać w samym środku nocy.

Już u schyłku kariery "Andrew", jednym z najważniejszych jego pojedynków było starcie z Tomaszem Adamkiem, które - niestety skończyło się dla Gołoty już w 5. rundzie przez techniczny nokaut. Od tamtej pory obaj zawodnicy nie mieli wielu okazji do tego, aby porozmawiać, a ich kontakt mocno osłabł, jednak przebieg pojedynku wraca jak bumerang.

16 lat po walce wychodzą na jaw informacje o Gołocie. "To nie była moja idea"

- Znamy się, co się znamy. Po tej ostatniej walce nie mamy jakiegoś kontaktu. Rozmawialiśmy chwilę na 25-lecie Polsatu i to była chwila rozmowy "cześć, cześć" i to wszystko. To jest taki kontakt. Po tej walce jakoś już nie ma jakiegoś koleżeństwa, ale to nie ode mnie zależy. - wyznał Tomasz Adamek, odpowiadając niedawno na pytania fanów, na "Kanale Sportowym".

Teraz "Góral" miał okazję po raz kolejny wrócić do tematu walki z Gołotą, przy okazji walki na FAME. Marcin Najman niejednokrotnie przywoływał nazwisko "Andrew" twierdząc, że to "Góral" chciał skrzyżować z nim rękawice.

Bzdura totalna! Andrzej chciał walczyć. Był troszeczkę zazdrosny, że ja zdobyłem pasy - jeden, drugi i on nie miał tego pasa, a też był dobrym pięściarzem...

- Ziggy (Różalski - przyp. red.) mu powiedział: "czekaj. Tomasz nie ma już z kim walczyć, pójdziemy do ciężkiej, będziemy walczyć". To nie była żadna moja idea, tylko chęć Andrzeja do walki. Wygrałem i temat zamknięty - dodał Adamek rzucając między wierszami, że Gołota de facto musiał poczekać na swoją kolej, aby zmierzyć się z Adamkiem.

Ostatecznie porażka z "Góralem" była przedostatnim zawodowym pojedynkiem "Andrew". Po raz ostatni pojawił się on w ringu w lutym 2013 roku (niecałe 4 lata po walce z Adamkiem) i przegrał z Przemysławem Saletą. Pojedynek zakończył się w 6. rundzie przez nokaut.

