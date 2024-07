- Nie kłamię, nie lubię kłamać. Zawsze mówię prawdę. Ołeksandr Usyk nawet mnie nie dotknął, rozwaliłem go i znokautowałem strzałem w korpus. Schodziłem z ringu, a oni powiedzieli, że będzie potrzebował tygodnia na dojście do siebie. Menedżer Usyka podszedł do mnie i powiedział: "Jutro (w przyszłości - red.) zostaniesz mistrzem świata - relacjonował kilka dni temu swój sparing z mistrzem z Ukrainy Martin Bakole.

Reklama