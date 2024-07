Okolie stanie teraz do obowiązkowej obrony przeciwko Kevinowi Lereniemu. Prezes WBC Mauricio Sulaiman uważa, że zwycięzca tej walki mógłby w kolejnym pojedynku zmierzyć się z samym Deontayem Wilderem. "The Bronze Bomber" jest na zakręcie w wadze ciężkiej, przegrał cztery z ostatnich pięciu starć i może spróbować "zejść" do bridger, by jeszcze raz poczuć smak mistrzowskiego tytułu. W królewskiej kategorii posiadał pas WBC w latach 2015-20.