Znany promotor bez litości ws. Wacha. Tuż przed bojem z Furym

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Walka Mariusza Wacha z Tysonem Furym była dużą niespodzianką dla polskich fanów boksu, ale trudno spodziewać się, by miała szeroki wydźwięk w naszym kraju. Niezbyt imponująca hala w Tajlandii, brak transmisji na żywo i bilans ostatnich starć "Wikinga" nie pomagają. Właśnie te czynniki wyśmiał Eddie Hearn z Matchroom Boxing. Jego wypowiedź brzmi dość brutalnie.

Tyson Fury, Eddie Hearn i Mariusz Wach pozują razem na tle ścianki z logo sportowego wydarzenia.
Tyson Fury, Eddie Hearn i Mariusz WachChris UngerGetty Images

Tyson Fury pojawi się w ringu w piątek 24 lipca, a jego rywalem nieoczekiwanie będzie Mariusz Wach. Dla Brytyjczyka to walka na przetarcie przed jesiennym - wstępnie planowanym na listopad - prestiżowym bojem z Anthonym Joshuą. Niedawno mówiło się, że "Król Cyganów" sprawdzi się w akcji w sobotę 1 sierpnia w Dublinie z Nelsonem Hysą, ale ten scenariusz się nie sprawdził.

Promotor Joshuy Eddie Hearn ma teorię, dlaczego. Uważa że poszło o pieniądze. - Myślę, że prawdopodobnie spojrzał na oferowane mu pieniądze i jak znam Fury'ego, zapewne uznał je za zniewagę i jako nonkonformista powiedział: "Zrobię co zechcę, jadę walczyć do Tajlandii" - powiedział, cytowany przez talkSPORT.com.

Następnie wyśmiał wybranie "Wikinga" jako oponenta. - Nie będzie tego w telewizji, prawda? Jakieś 1500 osób na przypadkowym stadionie w Tajlandii obejrzy, jak walczy przeciwko facetowi, który przegrał osiem z ostatnich dziesięciu pojedynków - zagrzmiał.

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Fakty są po jego stronie. Walka nie będzie transmitowana, lecz pokazana z opóźnieniem w trzecim sezonie reality show Netflixa "At The Home With The Furys". Max Muay Thai Stadium Pattaya ma pojemność zaledwie 2 tysięcy miejsc. Hearn przekręcił tylko jedną kwestię - Wach wygrał nie 2, lecz 3 z ostatnich dziesięciu zawodowych starć. Oczywiście nie wliczają się tutaj te freak fightowe.

W obozie "The Gypsy Kinga" zachowują pokorę, a przynajmniej tak wynika z wypowiedzi medialnych. Podkreślają, że każde wyjście do ringu jest potencjalnie niebezpieczne i może się wszystko zdarzyć, choć niekoniecznie w efekcie ciosów Polaka. - Można doznać kontuzji w drodze na walkę, na ring, skręcić kostkę, złamać ją albo coś innego. Jest po prostu tak wiele różnych opcji. To nawet nie musi się wiązać z samą walką - mówił ostatnio trener SugarHill Steward.

Eksperci nie mają wątpliwości, że Polak najlepszy okres kariery ma dawno za sobą. "Walczył z takimi zawodnikami jak Władimir Kliczko, Dillian Whyte i Moses Itauma, ale ani razu nie zbliżył się do zwycięstwa i jest już daleko poza szczytem swoich możliwości fizycznych" - pisze dziennikarz Ben Davies.

Dla porównania zaznaczymy, że rekord Fury'ego wynosi 35-2-1. Jedyne porażki odniósł przeciwko Ołeksandrowi Usykowi. Zwycięstwo naszego rodaka byłoby pewnie jedną z największych sensacji w ostatnich latach.

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Artur Gac
Mariusz Wach
Mariusz WachBoxingPhotos/Rocky Boxing Nightmateriały prasowe
Tyson Fury
Tyson FuryAFP
Promotor Eddie Hearn
Promotor Eddie HearnAFP


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