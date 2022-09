Znany poplecznik Putina dostał wezwanie do wojska

Zbrojna napaść na Ukrainę sprawiła, że rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni ze startów w międzynarodowych imprezach, co było efektem sankcji nałożonych na Rosję. Teraz okazuje się, że wojna może ich dotknąć w sposób bardzo bezpośredni, bowiem ogłoszona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja sprawa, że sportowcy otrzymują powołania do wojska .

Nikołaj Wałujew powołany do wojska

Do grona powołanych dołączył właśnie były mistrz świata w boksie Nikołaj Wałujew. Słynący z olbrzymich gabarytów były pięściarz, a obecnie parlamentarzysta i polityk bardzo mocno powiązany z Władimirem Putinem zapowiedział, że zamierza stawić się w wojskowej komisji rekrutacyjnej. - Część armii rosyjskiej, którą dysponujemy i oddziały milicji republiki Donbasu to za mało . Częściowa mobilizacja następuje, abyśmy mogli uwolnić większy zasób bojowy - powiedział Wałujew w rozmowie z portalem "Izwestia".

Rosyjski gigant jest w gronie sportowców, którzy pozytywnie odpowiedzieli na wezwanie do wojska. To jednak mniejszość, bowiem u innych pojawia się strach, a nawet wspomina się o próbach wyjazdów z kraju. Wszystko, byle tylko nie trafić na front.

Były pięściarz po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął działalność polityczną . W 2011 roku wystartował w wyborach parlamentarnych, finalnie otrzymując funkcję deputowanego do rosyjskiej Dumy Państwowej z listy partii Jedna Rosja . Jest to partia polityczna, będąca zapleczem prezydenta Rosji, Władimira Putina .

Kiedy po wybuchu wojny na Ukrainie część zagraninczych sportowców, z powoduj nałożonych na Rosję sankcji, zaczęła wyjeżdżać z kraju, nie krył swojego oburzenia. - Niech uciekają. Szczury zawsze uciekają - wypalił w rozmowie z "RB Sport". Jak dodał, odejście obcokrajowców może wyjść na dobre tamtejszej piłce. Nie jest to nowy pogląd - podobne głosy słychać było od wielu innych polityków związanych z Kremlem.

Mobilizacja w Rosji trwa od 21 września, kiedy to w swoim orędziu oficjalnie ogłosił ją prezydent federacji, Władimir Putin. Rosyjskie Ministerstwo Sportu w związku z tą decyzją zawiesiło zagraniczne wyjazdy i zgrupowania sportowców, co już pokazuje, że część z nich może spodziewać się wezwania do wojska.