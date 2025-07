Znany pięściarz aresztowany, mówią o deportacji. "Handel bronią, powiązania z kartelem"

Mistrz świata WBC w wadze średniej z lat 2011-2012 Julio Cesar Chaves Jr ma kolejne problemy. Jak poinformowano w środę, został zatrzymany w Los Angeles przez amerykańską Służbę Imigracyjną i Celną (ICE). Zostało już wszczęte postępowanie mające doprowadzić do jego deportacji do Meksyku. W swoim kraju ma wydany nakaz aresztowania za "udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel bronią palną, amunicją i materiałami wybuchowymi".

- To szokujące, że poprzednia administracja oznaczyła tego przestępcę, nielegalnego imigranta jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, ale nie uznała za priorytet jego wydalenia i pozwoliła mu wyjechać i wrócić do naszego kraju. Za prezydenta Trumpa nikt nie jest ponad prawem, w tym światowej sławy sportowcy. Nasze przesłanie do wszystkich członków kartelu w USA jest jasne: Znajdziemy was i poniesiecie konsekwencje. Dni niekontrolowanej przemocy karteli dobiegły końca - powiedziała zastępczyni sekretarza wymienionego Departamentu Tricia McLaughlin.