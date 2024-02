W sobotni wieczór 24 lutego doszło do starcia, na które z niecierpliwością czekało wiele fanów sportów walki. Podczas gali XTB KSW Epic zmierzyli się bowiem utytułowany pięściarz Tomasz Adamek i gwiazdor MMA Mamed Chalidow . Zważywszy na fakt, że miała być to walka w formule bokserskiej, wielu kibiców i dziennikarzy podejrzewało, że to właśnie Adamek wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. Dla jego rywala była to bowiem pierwsza tego typu walka - do tej pory rywalizował on jedynie w formule MMA.

Reklama