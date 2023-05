Zmierzy się z mistrzynią olimpijską. "Mój zespół naostrzył mnie jak nóż"

3 czerwca Shields miała stanąć do walki z Hanną Gabriels, która ma na swoim koncie m.in. tytuł mistrzyni świata w wadze półciężkiej i ciężkiej. Na początku maja gwiazda z Kostaryki została jednak wykreślona z listy uczestników gali DAZN. Wykryto bowiem u niej obecność niedozwolonych środków dopingujących. Amerykanka dość długo musiała czekać, by poznać kolejną rywalkę. Jednak nic z tym dziwnego. Jak przyznała Shields w rozmowie z mediami, "powiedziała swojemu zespołowi, aby dał jej to, co najlepsze". Tak też się stało.