Niestety na kilka dni przed swoim powrotem na ring, z gali we Wrocławiu musiał wycofać się Michał Olaś. Pięściarz wagi junior ciężkiej nie boksował półtora roku i on sam oraz fani boksu nie mogli już doczekać się go znów między linami. Jednak rutynowe badania niezbędne do uzyskania licencji bokserskiej wykazały konieczność pogłębionej diagnostyki. Taki stan rzeczy uniemożliwia niepokonanemu Polakowi występ w hali Orbita i konfrontację z Kolumbijczykiem Julio Cesarem Calimeno.

W walce wieczoru gali Polsat Boxing Promotions, która 19 lutego odbędzie się we Wrocławiu, naprzeciw siebie staną czołowi pięściarze wagi junior ciężkiej z Polski i Niemiec: Nikodem Jeżewski oraz Artur Mann. Stawką ich pojedynku będzie pas interkontynentalnego mistrza federacji IBO, a zwycięzca dodatkowo zyska szansę na kolejne atrakcyjne sportowo i finansowo walki. Drugie starcie mistrzowskie to konfrontacja Osleysa Iglesiasa z Robertem Raczem. Utalentowany Kubańczyk w hali Orbita stoczy swój drugi pojedynek zawodowy dla grupy Polsat Boxing Promotions, a przypadku wygranej zdobędzie swoje pierwsze zawodowe trofeum - pas młodzieżowego mistrza federacji IBO w wadze super średniej. Wysoką stawkę będzie miała także walka Konrada Kaczmarkiewicza i Przemysława Gorgonia czyli typowe starcie młodości z doświadczeniem. Kaczmarkiewicz liczy na kolejny krok w karierze i promocję na nazwisku dobrze znanego w Polsce rywala, a Gorgoń celuje w powrót na zwycięską ścieżkę i utarcie nosa młodemu gniewnemu. Zgodnie z planem odbędą się także pojedynki młodych polskich talentów: Miłosza Grabowskiego, Konrada Kozłowskiego, Bartłomieja Przybyły i Arkadiusza Zająca. Ostatni z wymienionych będą bohaterami polsko-polskiej walki, a pozostała dwójka zmierzy się z przedstawicielami cenionej na świecie ukraińskiej szkoły boksu.

Reklama

Kibice spragnieni bokserskich emocji, przedsmak tego co czeka ich w weekend otrzymają już w czwartek. Tego dnia o godzinie 16:00 w hali Orbita odbędzie się trening medialny z udziałem największych gwiazd sobotniej gali. Fani będą mogli z bliska zobaczyć bohaterów trzech najważniejszych walk, a dziennikarze porozmawiać z nimi o przygotowaniach oraz strategii. Na połączonej z treningiem medialnym konferencji prasowej, obecni będą także przedstawiciele grupy promotorskiej Polsat Boxing Promotions. W piątek o godzinie 18:00, również w hali Orbita, odbędzie się oficjalna ceremonia ważenia z udziałem wszystkich uczestników sobotniej gali.

Dla kibiców organizatorzy przewidzieli wstęp wolny na trening medialny oraz ceremonię ważenia. Natomiast fani chcący z trybun hali Orbita obejrzeć sobotnią galę, mogą zakupić bilety w serwisie eBilet.pl.