Rzecz jednak w tym, że w ostatnim czasie tragedię przeżyli jego najbliżsi. Sportowiec odszedł do wieczności 1 marca, a jego ciało odkryła żona w domu. Okazało się, że bezpośrednią przyczyną śmierci był zawał serca sportowca, który na ringu zawodowym zdążył stoczyć 49 walk. Jedna kwestia to fakt, że cała sprawa ze strony UKAD ciągnęła się aż tak długo, co nie jest standardem, ale dużo bardziej oburzające było co innego. Otóż z chwilą opublikowania informacji na temat zawieszenia Callerosa, które orzeczono na cztery lata, zawodnika już od trzech miesięcy nie ma na tym świecie.