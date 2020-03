W poniedziałek, w wieku 40 lat, zmarła Josie Harris, matka trojga dzieci Floyda Mayweathera juniora. Policja pojawiła się w posiadłości Harris wieczorem i znalazła ją w samochodzie. Prawdopodobnie była już martwa. Śmierć stwierdziła wkrótce potem ekipa medyczna.

Według policji zgon nastąpił bez udziału osób trzecich. Wciąż ustalana jest natomiast dokładna przyczyna śmierci Harris, do której doszło w kalifornijskiej Valencii.

Przypomnijmy, że 43-letni dziś Floyd Mayweather junior - jeden z najlepszych pięściarzy wszech czasów - spotykał się z Josie od 1995 do 2010 roku. Burzliwy związek pełen był rozstań i powrotów. We wrześniu 2010 roku doszło do przemocy domowej w domu Harris w Las Vegas. Mayweather został za ową przemoc wobec matki swoich dzieci skazany na dwa miesiące aresztu w 2012 roku. W kwietniu 2015 roku w wywiadzie zaprzeczył swojej winie. Harris wytoczyła mu miesiąc później proces o zniesławienie, domagając się 20 milionów dolarów zadośćuczynienia. W momencie śmierci Harris sprawa była nierozstrzygnięta.

Josie Harris osierociła dwóch synów - Korauna Mayweathera i Ziona Shamaree Mayweathera - i córkę Jirah Mayweather.