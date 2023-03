Goodman spędził 25 lat pracując w firmie Dona Kinga , znanego promotora bokserskiego. Został uhonorowany włączeniem do bokserskiej Galerii Sław. Co ciekawe taki zaszczyt spotkał też jego ojca - Murraya.

Boks. Robert Goodman promował bokserskie hity

Podczas swoich lat spędzonych z Kingiem Goodman promował wielkie bokserskie hity. Były wśród nich "Rumble in the Jungle", starcie między Alim a George'em Foremanem oraz "Thrilla in Manila" między Alim a Joe'em Frazierem; również "Sunshine Showdown" z Foremanem i Frazierem; oraz dwie walki z udziałem Roberta Durana i Sugara Raya Leonarda.