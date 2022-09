Zmarł pięściarz, o którym mówiono, że ma najsilniejszy cios w dziejach

Etykieta zawodnika o najsilniejszym ciosie jest często nadużywana i stosowana wobec wielu zawodników, ale uderzenie Earnie Shaversa rzeczywiście było potężne, co przyznawał każdy, kto z nim walczył. A Amerykanin dwukrotnie stawał w ringu do walki o pas mistrza świata wagi ciężkiej - we wrześniu 1977 roku w Madison Square Garden doszło do jego fenomenalnej walki z Muhammadem Alim, którą przegrał na punkty, a we wrześniu 1979 roku w Caesar Palace w Las Vegas lepszy okazał się inny czempion, Larry Holmes.