Zmarł legendarny sędzia, był w ringu z Andrzejem Gołotą

KIlkanaście dni temu informowaliśmy Was o śmierci Millsa Lane'a. Dziś nadeszły informacje o tym, że długą walkę z chorobą przegrał Steve Smoger.

72-latek uważany był za jednego z najlepszych ringowych. Poprowadził ponad dwieście walk o mistrzostwo świata, między innymi Pavlik vs Taylor, Trinidad vs Hopkins czy Forrest vs Mosley.