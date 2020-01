W wieku sześćdziesięciu lat zmarł były czterokrotny mistrz świata wagi junior ciężkiej - Carlos De Leon (53-8-1, 33 KO).

Portorykańczyk rywalizował jeszcze w starym limicie kategorii, wynoszącym 86,15 kilograma. Po raz pierwszy po pas WBC sięgnął w listopadzie 1980 roku, pokonując po piętnastu rundach stosunkiem głosów dwa do remisu Marvina Camela. Tytuł tracił, ale potem go znów odzyskiwał. Po raz ostatni wnosił pas do ringu dekadę po zdobyciu tego trofeum (1990). Karierę zakończył w 1995 roku po dwóch porażkach z rzędu, wtedy już w wadze ciężkiej. W swoim CV ma wygrane z tak uznanymi rywalami jak Yaqui Lopez (TKO 4) czy Leon Spinks (TKO 6).

Przyczyna śmierci jest nieznana. Przypomnijmy, iż bratem Carlosa jest Juan De Leon, dawny trener m.in. Mariusza Wacha.