Złe wieści dla polskiego boksera. Hitowa walka z jego udziałem odwołana

To mogła być wielka szansa dla Pawła Stępnia. Smith jest obowiązkowym pretendentem do pasa WBC wagi półciężkiej, który obecnie posiada Artur Beterbijew. Do pojedynku Anglika z Rosjaninem ma dojść tego lata. Federacja WBC zgodziła się jednak na wcześniejszy pojedynek z Polakiem. Teraz oficjalnie wiadomo, że do niego nie dojdzie.